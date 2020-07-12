"بنها" تتصدر الجامعات في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين

تصدرت جامعة بنها أول 6 جامعات مصرية في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة والمستجدة، ولاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في التقرير الذي قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذي تابع جهود المنظومة في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين، خلال شهر يونيو 2020.

وكشف التقرير أن جامعة بنها كانت من أعلى الجامعات إنجازا للشكاوى الموجهة لها والرد عليها.

من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة بدأت بالفعل في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة، وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية منذ أبريل الماضي.

وأضاف "السعيد"، أن المنظومة الجديدة للشكاوى طُبقت داخل 22 وحدة على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية، لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.

وقال رئيس الجامعة، إنه أعطى تعليمات لإدارة خدمة المواطنين بإدارة الجامعة، بعدم استقبال الشكاوى الورقية واستقبال الإلكترونية، نظرًا للظروف الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا، تحسبا لمنع وانتشارالعدوى وحفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على الجامعة.

وتابع "السعيد"، أن الجامعة تستقبل الشكاوى إلكترونيًا على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

وتعد جامعة بنها من أوائل الجامعات الحكومية، التي بدأت تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتفاعل والرد عليها بمعدل إنجاز تجاوز الـ 96%، حيث تلقت الجامعة منذ بدء المنظومة حتى اليوم 840 شكوى متنوعة.