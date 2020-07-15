"الأعلى للقبائل الليبية": نسعى لطرد الغازي التركي بمساعدة مصر

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، إن وفد القبائل الذي وصل إلى مصر، اليوم الأربعاء، يمثل طوائف الشعب الليبي، "الوفد يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن دعمه لليبيا"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "المصباحي"، أن ليبيا في حاجة لدعم القوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركي الذي يرغب في إعادة العثمانية، مؤكدًا أن الجيش التركي يعتمد على جذب المرتزقة من مختلف المناطق، "أتينا إلى القاهرة لنقول نحن ومصر شعب واحد ونريد تحرير ليبيا بالكامل"، مؤكدًا أن الوفد الليبي الذي قدم إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية.

وتابع: "نقول للعالم أن الأمة العربية لها احترامها، ونوجه رسالة أننا نرفض الاحتلال التركي".

واستقبلت القاهرة، قبل قليل، وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازي، في زيارة لمناقشة مستجدات الـزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.

وتأتي الزيارة تزامنًا مع إعلان مجلس النواب الليبي، ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيًا إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي، ويحفظ الأمن القومي المشترك.

وأكد المجلس أن للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا.