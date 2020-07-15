"الأعلى لمشايخ ليبيا": السيسي يضع حدا للتدخلات التركية

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، إن وصول القبائل الليبية للقاهرة تأكيد لدور مصر في حماية الأمن القومي العربي، مضيفًا: "نثق في أن الزعيم عبد الفتاح السيسي سيضع حدًا للتدخلات التركية في ليبيا وحماية الأمن القومي العربي".

وأضاف "المصباحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن المستعمر التركي يسعى للاستيلاء على خيرات ليبيا لأن لديه أزمة اقتصادية داخلية، لذا يرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتزقة إلى ليبيا للاستيلاء على خيراتها".

وأكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أن أوروبا شعرت بالخطر بسبب ما يفعله أردوغان في ليبيا ودعمه للميليشيات.

واستقبلت القاهرة، قبل قليل، وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازي، في زيارة لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج منها.

وتأتي الزيارة تزامنًا مع إعلان مجلس النواب الليبي، ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيًا إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي، ويحفظ الأمن القومي المشترك.

وأكد المجلس أن للقوات المسلحة المصرية الحق في التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا.