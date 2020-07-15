وائل الإبراشي: مصر مستعدة لأي احتمال يهدد أمن ليبيا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن العلاقات بين مصر وليبيا مصيرية بين الشعبين، وتابع: "حددنا موقفنا فى ليبيا بوضع الخطوط الحمراء التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي (سرت - الجفرة)، كونها تتعلق بالأمن القومي المصري"، مشددًا على أن مصر مستعدة لأى شيء يهدد أمن ليبيا.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن العلاقات المصيرية مع الشعب الليبى تحتم على مصر أن تستعد لكافة الاحتمالات، موضحًا أن هناك وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، وصل القاهرة منذ قليل لمنافشة مستجدات الأزمة وكيفية حلها.

وأكد "الإبراشى"، أن مصر لها مكانتها فى المنطقة، وهى دائمًا الملاذ لحل الأزمات، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حفظ أمن مصر القومي.