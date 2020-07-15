خبير عسكري عن مرتزقة ليبيا: الجيش المصري قادر على سحقهم خلال ساعة

قال اللواء الدكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سحب قواته من المناورة التي كان سيبدأها يوم مناورة حسم 2020 فور رؤيته للقوات البحرية المصرية من مدينة سرت في ليبيا: "قال أن الحالة الجوية سيئة، وكانت الشمس حلوة والعمليات العسكرية زي الفل، واختفى".

وأضاف "خلف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسئوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجيش المصري يحتل المركز العاشر على مستوى العالم، وقوته البحرية ضمن أقوى 4 قوى بحرية، ولا يجرؤ أحد على الوقوف أمام مصر، موضحًا أن الجيش المصري قادر على سحق الميليشيات في ليبيا خلال ساعة زمن: "دول مش بيحاربوا، ولما هيشوفنا خلاص، ومش هنسمع عنهم تاني أيًا كان عددهم، وأنا شايف إنهم هيلموا الدور، وطلعة عليهم 30 ثانية ياخدوا وش مش هنشوفهم تاني".

وأكد أن أردوغان يبعد عن المناطق التى يريد احتلالها في ليبيا بمسافة 2600 كيلو متر، ما يستلزم عليه إرسال دعم جوي خلال في تلك المساحة، مشيرًا إلى أنه يقوم بنشر أخبار عبر المواقع و الصحف ولا يستطيع عمل أى شيء: "أردوغان مش بناخد على كلامه، وميقدرش يعمل عمليات عسكرية من غير غطاء الناتو، وفيه قواعد دقيقة للاشتباك".

وتابع: "الطيران بتاع أردوغان يصدر كلامًا ولا يستطيع فعل أى شيء، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال على أردوغان قبل كده أحمق وغبي، وإعلان الرئيس حول الوضع في ليبيا معناه إنه قُضي الأمر، والعجلة دارت ومش هتقف إلا لما هما يلموا الدور".