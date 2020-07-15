"حسام" شارك في إطفاء حريق خط البترول أصيب بالاختناق: "كنا بنشوف شغلنا"

داخل مستشفى السلام العام بمدينة السلام، وعلى سرير بقسم الإستقبال، جلس حسام ابراهيم، 26 عاما، وكان واحد من ضمن طاقم الإطفاء بشركة أنابيب البترول، وأصيب بالاختناق والاغماء أثناء تأدية عمله في إطفاء حريق خط بترول الإسماعيلية الصحراوي.

ونقل إثرها إلى المستشفى، عن طريق سيارة الإسعاف، رفقة إثنان من زملائه، وفقا لحديثه، قائلا: "الحريق كان كبير جدا، وشارك في إطفاءه العشرات من سيارات الإطفاء التابعة لهيئات مختلفة".

وأوضح "حسام"، أن البلاغ وصل إليهم في تمام الثالثة والنصف عصرا، وتحركوا إلى مكان الحادث على الفور، مضيفا: "قعدنا نطفي فيها لحد ما الدنيا ليلت علينا، وبعد ما أغمى عليا، اتنقلت في عربية مع اتنين من زمايلي، وإصابتهم ما بين اختناق وإصابات بالقدم وحروق بسيطة".