مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:03 ص | الخميس 16 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 16 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:21
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:57
أذان العشاء 08:28
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:22
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 07:05
أذان العشاء 08:38
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:26
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:56
أذان العشاء 08:25
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:32
أذان الظهر 12:17
أذان العصر 03:56
أذان المغرب 07:16
أذان العشاء 08:49
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:18
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 07:01
أذان العشاء 08:34