مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الأربعاء 15 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 15 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:21
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:29
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:21
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 07:06
أذان العشاء 08:38
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:25
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:56
أذان العشاء 08:26
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:31
أذان الظهر 12:17
أذان العصر 03:56
أذان المغرب 07:17
أذان العشاء 08:50
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:17
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 07:02
أذان العشاء 08:34