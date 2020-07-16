عبدالرحمن أبو زهرة: "مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت"

كشف الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، في أي عمل فني مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركاته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع: "مش هخليهم يعملوا معايا زي ما عملو مع محمود الجندي".

وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفنان محمود الجندي مات من الحسرة بسبب الوسط الفني.

وواصل: "مكنوش يقيموه كويس"، مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" في العمل الفني بـ"ضيف القرف".

وأنهى أبو زهرة، حديثه قائلًا: "أنا بعلن أني مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت".