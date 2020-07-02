يسرا: فيلم "صاحب المقام" يحمل بعدا صوفيا

قالت النجمة يسرا إنّ فيلمها الجديد "صاحب المقام" يحمل بعدا صوفيا وليس دينيا، وتنتظر عرضه قبل حلول عيد الأضحي بأيام، وفقا لما أعلنه منتج الفيلم أحمد السبكي.

وأضافت يسرا، لـ"الوطن"، أنّ الفيلم يطرح تساؤلا مفاده: "ما موقف الإنسان إذا كان مالكا لقطعة أرض وفيها مقام؟، فهل سيقوم بهده أم سيخاف من الاقتراب منه؟" مشيرة إلى أنّ أحداث الفيلم سُتفيق الكثيرين، بحسب قولها.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يتعرض للعديد من المتاعب في حياته، فيصبح أمله الوحيد امرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم، آسر ياسين، أمينة خليل، إنجي المقدم، محمود عبدالمغني، ونسرين أمين وكوكبة من النجوم، تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.