أبو زهرة: فكرت في الاعتزال بعد وفاة زوجتي وبادعيلها في كل صلاة

أعلن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عن سبب حالة الاكتئاب التي مر بها مؤخراً ودفعته للتفكير في اعتزال الفن، موضحاً أن السبب وراء ذلك كان رحيل زوجته التي توفيت في 30 نوفمبر من العام الماضي.

وتابع: "زوجتى ماتت 30 نوفمبر 2019، والله حتى الآن كما أنها ماتت أمبارح، عشت معاها 56 سنة".

وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن فراق زوجته أثر فيه كثيراً ما أدخله فى حالة من الاكتئاب، الذى لم يتحمله، نظراً لتعلقه بها، وتابع: "الفراق كان قاسي عليا جداً جداً.. وأنا بدعى ليها في الصلوات الخمس".

وفى سياق آخر قال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، إنه يمارس "اليوجا"، منذ 45 عاما، من أجل تقليل الضغوط النفسية وأعباء الحياة.

وأكد "أبو زهرة"، أن النصائح أهم وسيلة لتطوير الآداء الفني للممثل، متابعا: "عندما قدمت النصيحة لإحدى الفنانات في أحد الأعمال الفنية أخرجتنى من العمل".