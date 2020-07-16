حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بالفكاهة وروح المرح التي يتمتع بها المحيطين به والمقربين منه.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لحظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك كل الطاقة والنشاط والقدرة على الإنجاز، فقط تأنّ في قراراتك واحمِ حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك ومن المهم أن تتمهل في ردود أفعالك ولا تتسرع في الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.