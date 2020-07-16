حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت اجتماعي ويحب أن يشارك في المناسبات الاجتماعية مع الأصدقاء، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر مليًا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.