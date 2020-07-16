توقف عرض مسلسل "لكنه لي" بعد إصابة بطل العمل بفيروس كورونا

أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل البوليودي "لكنه لي" عبر صفحتها على "الفيس بوك"، عدم استكمال تصوير المسلسل لحين شفاء بطل العمل باث سامثان من فيروس كورونا.

كما خضع فريق العمل بأكمله لإجراء فحوصات كورونا وأثبت سلبية المسحات للجميع.

وأعلن الممثل البوليودي بارث سامثان الشهير باسم "بأرنواج" وهي الشخصية التي يؤديها في مسلسل "لكنه لي"، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "بارث": "لقد أجريت مسحة كوفيد-19 وظهرت النتيجة إيجابية على كل من خالطني الفترة الماضية أن يجري مسحة للاطمئنان على نفسه، أنا حاليا في الحجر من فضلكوا احترسوا".

يذكر أن مسلسل "لكنه لي"، حقق أعلى نسبة مشاهدة فور عرضه على قناة "mbc بوليوود".