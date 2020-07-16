"مقابر السيارات".. مصير 50 ألف مركبة ستخضع للإحلال والتجديد

منذ أيام صدر القرار بإحلال 50 ألف سيارة "تاكسي وميكروباص" تعدى عمرها 20 عاما، على مدار عامين، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لذلك.

وأكدت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على عملية الإحلال والتجديد ضمن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، وهي إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، وترشيد استهلاك الوقود واستخدام الوقود البديل كالغاز الطبيعي.

وخلال مؤتمر "حي الأسمرات 3" الذي عقد منذ أيام، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال كلمته أشار إلى قرارات بشأن عدم ترخيص أي سيارة جديدة تعمل بالوقود العادي، حيث وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة -سواء أجرة أو ميكروباص- إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما، والتي تم حصرها مبدئيًا بنحو 1.3 مليون سيارة ملاكى.

وفي هذا الصدد قال المهندس لواء حسين مصطفي، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، وخبير السيارات، أنه سيتم إحلال للسيارات القيدمة المتهالكة من مركبات التاكسي الأجرة والميكروباص، والتي تدخل ضمن قرارات الإحلال والتجديد، كما من المقرر دخول السيارات الملاكي القديمة التي مضى على عمرها أكثر من 20 عامًا، والتي من المقرر إنشاء أماكن لتخريدها "مقابر السيارات" والتي سيتم إعادة تدويرها لدخول مكوناتها في عمليات أخرى.

وقال "مصطفى" خلال حديثه لـ "الوطن"، أن خطة التحفيز التي تم طرحها لعمليات إحلال السيارات القديمة، خطوة جيدة في التحفيز على التحويل إلى الغاز الطبيعي والوقود البديل، والذي يرجع بالإيجاب على المواطن في توفير تكلفة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى الإتجاه نجو الحفاظ علي البيئة.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة في وقت سابق، إلى أنه ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عاما، لافتةً إلى أنه سيتم إتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه