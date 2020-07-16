يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع الإصابات في السعودية إلى 240474 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 13.662.670 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 585.619حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 8.016.975 حالة. ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 240474 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 5488 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 183048 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2325 حالة وفاة، مضيفة أن الحالات النشطة بلغت55101، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2221 .

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في قطر إلى 104983

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة إلى 151 حالة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 104983، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 477 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 101637 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الوباء في سلطنة عمان إلى 281

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 1679 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 1313 لعمانيين و366 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 61247 و281 وفاة وتماثل 39038 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 4613، مشيرة إلى تسجيل 8 حالات وفاة ليبلغ إجمالي وفيات الوباء 281 وفقاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 116 حالة إضافة إلى تسجيل 602 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 351 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 234 حالة لمخالطين لمصابين و 17 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 29753 بعد تسجيل 654 حالة والحالات القائمة بلغ 4209 حالات.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الكويت إلى 56877

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 703 إصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 56877 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة أثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 399 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة "كونا" الكويتية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 736 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 46897 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الإصابة الـ703 السابقة تضمنت 434 حالة لمواطنين كويتيين و269 حالة لغير الكويتيين.

وأضاف السند - حول آخر المستجدات في العناية المركزة- أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 146 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9581 حالة.

وأشار المتحدث الكويتي، حول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 87 شخصا، موضحا أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4041 مسحة، وتابع السند قائلا، إن مجموع الفحوصات بلغ 445184 فحصا.