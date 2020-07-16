سياسي تركي: أردوغان دبر خطة الانقلاب في 2016 للتهرب من جرائمه السابقة

أكد المحلل السياسي التركي، محمد عبيد الله، أن الانقلاب المزعوم في 2016 بتركيا كان بتدبير نفذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما تم اعتقال 10 آلاف سيدة مع اطفالهن ولا علاقة لهن بهذا الانقلاب المزعوم، موضحًا أن الانقلاب كان مخططا له مسبقا لنقل تركيا إلى النظام الرئاسي كي يكون اردوغان غير مسؤول عن جرائمه السابقة.

وأضاف "عبيد الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن أردوغان واجه تهمة الرشوة والفساد في عام 2013 وكان يحتاج إلى وسيلة لإغلاق هذه الملفات على الفور، كما أن الرئيس التركي في حاجة إلى ذريعة تمكنه من أن يكون الشخص المسيطر الوحيد في تركيا.

وأوضح أن الخروج عن الإطار القانوني والدستوري في مكافحة الانقلابين المزعومين، هو أكبر دليل على أن الانقلاب الذى حدث في تركيا هو انقلاب مدبر كما تصفه المعارضة التركية، "لو كانت هناك محاكمات عادلة للمتورطين في الانقلاب كنا قد نقول إنه حقا، ولكن تم اعتقال عشرات الآلاف من المدنيين ليس لهم اي صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الانقلاب".