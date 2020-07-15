الجيش الليبي: تصريحات تركيا عن مهاجمة سرت "جعجعة بلا طحن"

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن التصريحات التركية بشأن الوضع الليبي تضخيم لقناعة أن هناك مغامرة خطيرة ستخوضها أنقرة، مضيفًا: "هي جعجعة بلا طحن لإثبات أن تركيا قوية ولم يتغير الحال".

وأضاف "المحجوب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، الحقيقة أن المعطيات تغيرت وأصبحت تركيا بين كماشتين، بسبب كثرة مغامراتها العسكرية، وقد لا تقف الحرب عند سرت والجفرة لكن قد تمتد للبحر وخطوط الإمداد وقد تفتح الطريق إلى طرابلس".

وأضاف أن تركيا شعرت أنها دخلت مرحلة خطيرة، وقد تجد نفسها خارج اللعبة نهائيًا، وذلك بعدما وردت تقارير ميدانية إلى أردوغان بخطورة الوضع في ليبيا، من قبل ضباط وخبراء أتراك.

من جهته، قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن وقف إطلاق النار سيكون أمرًا جيدًا حيث سيفتح آفاق الحل السياسي ويسمح للأطراف بالتقاط الأنفاس، بدلًا من الانجراف إلى معارك عسكرية، مشيرًا إلى أن مصر طرحت المبادرة الأشمل لحل الأزمة.