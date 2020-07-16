تعرف على الإدارات التي تطبق نظام الشباك الواحد بشمال القاهرة للكهرباء

قامت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتطوير مراكز الخدمة وتم تطبيق نظام الشباك الواحد فى 36 إدارة تجارية من إجمالى 38 إدارة، ويقوم الشباك بتقديم 25 خدمة للمشتركين بشكل مباشر.

والإدارات التي تم تطبيق نظام الشباك الواحد هي

-9 إدارات بقطاع مدينة نصر: وهي (العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية).

- 11 إدارة بقطاع شبرا: وهي (شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبد المنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد -القناطر الخيرية).

- 5 إدارات بقطاع مصر الجديدة: وهي (مصر الجديدة - النزهة- النهضة - العبور-أحمد عرابي).

- 11 إدارة بقطاع الحلمية: وهي (الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية -المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص- الخانكة - القلج).

وجارى تطبيق نظام الشباك الواحد بكل من إدارة السلام التابعة لقطاع مصر الجديدة وإدارة قرى الخانكة التابعة لقطاع الحلمية.