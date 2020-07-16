أحمد المسلماني: نشوب الحرب في ليبيا وارد ومتوقع في أي لحظة

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن زيارة وفد المشايخ والقبائل الليبية إلى القاهرة يؤكد أن المجتمع الليبي بالكامل بكافة قبائله ومكوناته الاجتماعية والفسيولوجية يريد أن يضع جدًا لما يُجرى في بلاده، وليس فقط الجانب العسكري المتمثل في الجيش الوطني الليبي، أو الجانب البرلماني المتمثل في البرلمان الليبي بقيادة المستشار عقيلة صالح.

وعن مدى إمكانية دخول مصر في حرب بليبيا، أكد المسلماني، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن الحرب الآن واردة، ولو كانت غير واردة منذ عامين أو ثلاثة، فالحرب في الوقت الحالي من الممكن أن تنشب في ليبيا في أي لحظة، ولكن ليس الخطر على مصر فقط مما يحدث في ليبيا، بل هناك مخاطر على أربع دول أخرى.

وأكد الكاتب الصحفي، أن هناك أربع جهات عليها خطر من صعوبة الوضع في ليبيا وهم مصر وتونس والجزائر والاتحاد الأوروبي، فالبعض الآن يتحدث عن أن خطورة ما يحدث في ليبيا يؤثر على مصر فقط، بل العكس فتُعد مصر هي الجبهة الأقوى في مواجهة الأخطار المحتملة لما يحدث في ليبيا، ولكن الآن القارة الأوروبية في حالة صمت ولا نسمع صوت أوروبا حاليًا.

وأوضح "المسلماني"، أنه حينما ارتفع صوت طبول الحرب انخفض صوت أوروبا، وكأن ألمانيا قدمت صيغة برلين ثم بعد ذلك اختفت، رغم أن المخاطر المحدقة بأوروبا من الوضع هناك كبيرة، فالتدفقات التي قد تأتي من عناصر إرهابية أو متطرفين أو هجرة غير شرعية وقتها ستقوم بالزحف نحو جنوب أوروبا، مما سيشكل خطرًا جسيمًا على القارة العجوز.