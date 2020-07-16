المسلماني: تدخل مصر في أزمة ليبيا دفاعا عن الأمن القومي للمنطقة كلها

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية ليس فقط للدفاع عن الأمن القومي المصري، ومن يذكر ذلك فقط فهو اختصار واختزال للأمر، مضيفا أن تدخل مصر في الملف الليبي يأتي للحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي والأمن القومي الليبي، وكذلك حماية أمن البحر المتوسط الذي يشمل جنوب أوروبا.

وأضاف "المسلماني"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن البرلمان الليبي دعا الدولة المصرية للتدخل في حل الأزمة من أجل حماية الأمن القومي الليبي، كمسؤولية مصرية إزاء انهيار الدولة المركزية في ليبيا، مؤكدًا أنه إذا أثرت الأزمة الليبية على تونس سيصبح الوضع هناك في تونس خطير للغاية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن توبس بها حركة سلفية جهادية وجماعات متطرفة في جنوب تونس، كما أن تونس تُعاني حاليا من أزمات داخلية، وبالتالي يُصبح مستقبل تونس في خطر من الأزمة الليبية، مؤكدا أن هناك نخب سياسية تونسية دخلت في نقاش وجدال لم ينتهي بعد، كما أن حركة النهضة الأخوانية في تونس غير مسؤولة في مواقفها تجاه بناء الدولة التونسية.

وأشار "المسلماني"، إلى أن الاقتصاد التونسي ينهار بشكل كبير، والمجتمع التونسي مليء بالتحديات والأزمات، وفي نفس الوقت نجد أن البعض يقلل من خطورة الأزمة الليبية على تونس وكأنها مثل سويسرا تعيش بدون مشاكل، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه إذا تفاقمت الأوضاع في ليبيا سيكون الخطر على تونس والجزائر أكثر من مصر، مضيفا أن هناك خطرا أيضا على السودان.