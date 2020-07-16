المسلماني: أردوغان وكيلا للمصالح الغربية في المنطقة

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن الغرض من التدخلات التركية في الأراضي الليبية، هو الاستفادة من خيرات ليبيا وطمعًا في نفطها، موضحًا في الوقت ذاته أن قطر وتركيا مسؤولان عن اضطراب وسوء الأوضاع في ليبيا.

وأضاف "المسلماني"، خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "dmc"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس لديه تعليم نظري، وهناك شكوك في حصوله على شهادة جامعية، كما أنه يُعد وكيلا للمصالح الغربية في المنطقة، مشددا على أن قدرات تركيا لا تسمح لها بدخول كل هذه الصراعات.

وتحدث الكاتب الصحفي عن العلاقة بين تركيا وإسرائيل، والتي تتسم بالقوة، مضيفا أن أردوغان يعبر عن مصالح جهات عديدة، كما أنه من الوارد حدوث انقلاب داخل تركيا على أردوغان وقد لا يكون بالضرورة من جماعة فتح الله جولن.