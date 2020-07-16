أبوهشيمة: جهود الأحزاب لتشكيل قائمة وطنية للشيوخ تؤكد تحملهم المسؤولية

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنّ جهود الأحزاب السياسية لتشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ معا، تؤكد تحملهم المسؤولية في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة، والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري.

وأضاف أبوهشيمة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر ائتلاف دعم مصر، لإعلان الشكل النهائي للأحزاب السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، أنّ الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحد الأحزاب والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية لدعمها، والتصدى للمؤامرة التي تحاك لها.