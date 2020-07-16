الأورمان: نستهدف توزيع 500 عجل متشفي في العيد.. ولدينا 5000 متطوع

قال اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، إنه يوجد 7855 منفذا سيستلم 500 عجل مذبوح متشفي لتوزيعها على آلاف الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن مليونا و125 أسرة استفادت العام الماضي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إلى أن الجمعية تستكمل نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة.

وتابع: "نذبح بأحدث المجازر العالمية، وبنشفي وحريصون على أن يوصل للمضحي ثلث صافي.. وكل شنطة فيها 9 كيلو جرامات مغلفة ومجهزة تمامًا.. ويوجد 5 آلاف متطوع في جميع محافظات الجمهورية".

وأوضح أن الجمعية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية، الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر ونجوعها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا، لكى تحقق الغاية من الأضحية، وهى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي الوقت ذاته إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم، مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية.