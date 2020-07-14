برلماني يطالب باتخاذ إجراءات رادعة ضد أصحاب الجراجات المغلقة

طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن جميع المحافطين على مستوى الجمهورية بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات ضد الجراجات المغلقة أو غير المستغلة، وذلك تنفيذا للتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه حي الأسمرات 3.

وأعرب مرشد في بيان له أصدره اليوم عن أسفه الشديد لانتظار الحكومة في غالبية القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن ملف الجراجات من الملفات والمشكلات القديمة والتي للأسف الشديد تحولت إلى ظاهرة مؤسفة، خاصة بعد قيام بعض المواطنين بتحويل الجراج الخاص بهم إلى نشاطات أخرى مثل الكافيهات والمقاهي والمطاعم والمخازن.

وأكد على ضرورة المواجهة الحاسمة لظاهرة الجراجات المغلقة للحفاظ على المظهر الحضاري ولمواجهة ظاهرة التكدس المروري، خاصة داخل عواصم المحافظات والمدن، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة لضبط جميع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبيها.