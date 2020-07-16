نائب: إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خطوة صائبة

أشاد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة، إذ تسعى الحكومة مؤخرا لوضع خطة لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار لاستغلال موارد الدولة الذاتية وتقليل فرص انتشار الانبعاثات الكربونية في الهواء.

وأكد أنّ قرار إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي صائب ويوفر 50% من مصاريف استهلاك الوقود على مالك السيارة، وأوضح أنّ عملية الإحلال ستسهم في الحد من مشكلة التكدس المروري، والحد من إهدار الدعم الموجه للوقود، والحد من أزمة التلوث، الذي تعاني منه العديد من المدن الكبرى.

وأشار إلى أنّ الأمر يحتاج لمُهلة لتنفيذه على أرض الواقع، لحين العمل على إنشاء محطات وقود للغاز الطبيعي تستوعب أعداد السيارات، لافتًا إلى أنّ البنية التحتية الحالية ضئيلة لاستيعاب السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.