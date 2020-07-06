دور العرض في سنغافورة تستعد للعودة بعرض فيلم "Peninsula"

من المقرر إعادة افتتاح دور السينما في سنغافورة الشهر الجاري، مع وضع إجراءات صارمة منها فرض التباعد الاجتماعي وشروط متعلقة بالنظافة العامة.

وأعلنت بعض سلاسل السينما الكبرى في سنغافورة، أنها ستعيد فتح أبوابها اعتبارًا من 13 الشهر الجاري، بحسب موقع "Variety".

ومن المقرر طرح الفيلم الكوري الجنوبي "Peninsula" كأول الأفلام المعروضة مع إعادة الافتتاح، وهو من إخراج "Sang-ho Yeon"، والذي شارك أيضا في تأليفه مع "Joo-Suk Park".

يذكر أنه سنغافورة أغلقت دور السينما بها من 26 مارس الماضي، من أجل المساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث سجلت 44800 حالة مصابة بحسب موقع "Variety".

ويذكر أنه ستقتصر كل صالة سينما على دخول 50 شخصا، كحد أقصى في العرض الواحد، ويجب على الضيوف ارتداء الأقنعة في جميع الأوقات، باستثناء عند الأكل والشرب، كما سيتم فحص درجة الحرارة على الحضور.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.