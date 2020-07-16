النواب يناقش تعديلات صندوق دعم المشروعات التعليمية الأحد

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون تعديل قانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ويتضمن مشروع القانون 7 مواد، ويهدف لدعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعليا بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسؤولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.

وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة التعليم بالبرلمان، أنّ التعديلات استهدفت زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لتتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت اثآارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ 1989 وحتى حينه دون مغالاة، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وتمثلت التعديلات في إضافة غرضين مهمين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، إضافة لإقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.

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