نائب رئيس جامعة بنها تتابع الامتحانات بهندسة شبرا وتشيد بإمكانيات الكلية

أجرت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية موسعة بكلية الهندسة بشبرا.

وبدأت نائب رئيس الجامعة، جولتها بمتابعة سير أعمال الامتحانات حيث اطمأنت على انتظام لجان الامتحانات بالكلية، وكذلك توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب في ظل الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشادت مصطفى، باستعدادات الكلية لأعمال الامتحانات وتواجد القيادات والأساتذة داخل اللجان لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

من ناحية أخرى، وفي إطار حرص قيادات الجامعة على التواصل المستمر والبناء مع كليات الجامعة عقدت نائب رئيس الجامعة لقاء موسعا مع الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا والدكتور تامر سمير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة رمضان وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ومجموعة من قيادات الكلية.

واستمعت راندا مصطفى، خلال اللقاء إلى شرح من العميد حول رؤية الكلية وأنشطتها المتعددة في مجالات خدمة المجتمع والبيئة وكذلك إسهاماتها المتميزة في المشروعات القومية المرتبطة بهذا المجال.

وأشادت مصطفى، بما استمعت إليه من إنجازات متفردة، مؤكدة على مكانة كلية الهندسة بشبرا المتميزة كأحد أعرق كليات الجامعة على مدار نصف قرن من الزمان.

من جانبه، رحب عميد الكلية بزيارة نائب رئيس الجامعة، مؤكدا على حرص الكلية وكوادرها في التعاون البناء مع قيادات الجامعة وكلياتها في مجالات خدمة المجتمع والبيئة.

وخلال زياراتها للكلية تفقدت نائب رئيس الجامعة المتحف الخاص بقسم هندسة المساحة، والذي تنفرد به كلية الهندسة بشبرا عن نظرائها من كليات الجامعات المصرية، حيث استمعت إلى عرض من الدكتور عمرو حنفي رئيس قسم هندسة المساحة، والذي ألقى الضوء على تاريخ تطور أجهزة علوم المساحة خلال القرن الماضي والمعروضة ضمن مقتنيات المتحف والتي تعود إلى تاريخ إنشاء الكلية منذ أكثر من 50 عاما.

كما حرصت راندا مصطفى على متابعة الشرح التفصيلي الذي قدمه الدكتور أيمن الشهابي الأستاذ بقسم المساحة حول منظومة المسح الأرضي باستخدام محطة الليزر ثلاثية الأبعاد، والتي تمثل أحدث التقنيات العلمية، حيث يمكن من خلالها الرفع الدقيق للمنشآت الأثرية وتوثيقها، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات في مختلف الأعمال الإنشائية.

وأكدت نائب رئيس الجامعة، على استمرار التنسيق والتعاون في العديد من المجالات التي تساهم في خدمة وتطور المجتمع.