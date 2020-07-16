علاج 5467 مواطنا من أصحاب الأمراض المزمنة في القليوبية 

واصلت المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة القليوبية، استقبال ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية وصرف علاجهم ضمن المبادرة الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".

وقال حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة شهدت إقبالا متزايدا حتى الأسبوع الرابع من انطلاقها، وجرى الكشف على ما يقرب من 5476 مواطنا من أصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، إنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة للتوجه إلى أقرب وحدة صحية لصرف علاجهم.