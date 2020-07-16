محافظ أسوان يتفقد تطوير مشروع طريق الخان بتكلفة 6 ملايين جنيه

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء أمس، مشروع تطوير طريق الخان بالمدخل الشمالي لمدينة أسوان بطول 700 متر وبتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث أعطى المحافظ توجيهاته لمسؤولي الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الطريق الحيوي في وقت قياسي، خاصة أنه يربط شمال المدينة بشرقها وغربها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين العاملين بالمشروع من خلال ارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات للوقاية من عدوى فيروس كورنا المستجد.

وفي نفس السياق، أوضح محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة العامة لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية خلال خطة العام المالي المنقضي، والتي شهدت إعطاء الأولوية فيها للطرق التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وهو الذي تواكب مع البدء في تنفيذ خطة الرصف بالعام المالي الجديد.

ولفت إلى أن إجمالي الاعتمادات التي كانت مخصصة للخطة السابقة بلغت 73.2 مليون جنيه منها 2 مليون جنيه لمدينة أبو سمبل السياحية، و18.8 مليون جنيه لمركز ومدينة كوم أمبو، و6 مليون جنيه لمركز ومدينة نصر النوبة، و6.4 مليون جنيه بمركز ومدينة دراو، و 12 مليون جنيه لمركز ومدينة إدفو، و28 مليون جنيه لمركز ومدينة أسوان، والتي شهدت الانتهاء من رصف طريق كلية التربية حتى الشادر بطول 1.5 كم، بجانب رصف طريق الصداقة الجديدة بطول 2.7 كم، ورصف طريق مطلع مدينة نصر ونجع المحطة بطول 1.1 كم، ورصف طريق مطلع المحمودية بطول 2 كم، وكذا رصف طريق مطلع الإذاعة بالشيخ هارون بطول 1.5 كم ، بجانب رصف الطريق الدائري بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 6 كم.

وأشار عطية، إلى أنه تم أيضاً رصف مجموعة من الطرق بنطاق مركز ومدينة كوم أمبو منها طريق العباسية بطول 3 كم، وطريق المنشية بطول 2.5 كم، وطريق الفؤادية - السلامون بطول 2.5 كم، وبالتوازي مع ذلك تم تنفيذ أعمال رصف داخل نطاق مركز ومدينة بإدفو منها الطريق الدائري بطول 3 كم، وطريق وادي الرديسية العدوة، وادي عبادي بطول 3 كم، مشيراً إلى أنه تم خلال نفس الخطة تنفيذ أعمال رصف طريق عنيبة / خريت بطول 1.5 كم بمدينة ومركز نصر النوبة، بالإضافة إلى رصف طريق المنصورية بمركز دراو بتكلفة 2 كم، هذا وقد توازي مع ذلك رصف مجموعة من الطرق الداخلية بـ 11 قرية على مستوى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.