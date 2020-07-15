إعدام 100 كيلو جرام أغذية مختلفة منتهية الصلاحية في أسوان

واصل مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسوان، اليوم، حملات التفتيش على الأسواق وأماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وتحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، وأسفرت تلك الحملة خلال الساعات الماضية عن ضبط 320 كيلو مواد غذائية غير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية.

وأفاد بيان صادر عن مديرية الصحة بأسوان، تم إعدام 100 كيلو جرام أغذية مختلفة منتهية الصلاحية، كما تم إعدام كمية 40 لتر خل مغشوش وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، ويأتي ذلك في إطار استمرار مجهودات مديرية الشؤون الصحية بأسوان، في حملات التفتيش على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية.

بالإضافة لورود عدد من الشكاوى من المواطنين بخصوص تلك الأماكن التي تم المرور عليه.