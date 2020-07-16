ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لانتخابات "الشيوخ" إلى 15 بالأقصر

قال المستشار أيمن هدهد رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، إن إجمالي عدد المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ 15 مرشحاً محتملاً بينهم سيدتان.

وتتواصل لليوم السادس على التوالي في القاعة رقم 1 مدني في محكمة الأقصر الابتدائية، فعاليات استقبال المرشحين المحتملين بمجلس الشيوخ.

وأضاف "هدهد"، أن لجنة استقبال الطلبات وملفات الترشح تعمل بصورة طبيعية من التاسعة صباحاً من السبت الماضي 12 يوليو وتستمر حتى 18 يوليو الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجرى فحص حتى أول أمس الثلاثاء، 19 متقدما في مستشفى أرمنت التخصصي، ومستشفى الأقصر الدولي. وأمس تقدم 4 فقط للكشوفات الطبية، حيث كانت أعمال توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، قد انطلقت بمحافظة الأقصر يوم الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن تستمر يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء، وذلك حتى يوم السبت الموافق 18 يوليو الجاري، وذلك بعد مد فترة التقدم للكشف الطبي.