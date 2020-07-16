ارتفاع عدد مرشحي "الشيوخ" في القليوبية إلى 44

ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، على المقاعد الفردية إلى 44 مرشحا عقب تقدم مرشح جديد اليوم ويدعى محمود إبراهيم عودة محامي من القلج، حيث تقدم بأوراقه لمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة.

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، تلقت أوراق 43 مرشحا حتى أمس، بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي، الكشف الطبي على 57 مرشحا محتملا حتى الآن منهم 26 بناصر العام و16 بطوخ و14 ببنها التعليمي وواحد بالقناطر الخيرية قبيل غلق باب الكشف الطبي بالمستشفيات غدا.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة، حيث جرى وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.