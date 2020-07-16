محافظ المنوفية: زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية بنسبة 100%

استعرضت وسام مراد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، جهود محافظ المنوفية بشأن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة عن العام المالي 2020/2021 م بنسبة تقترب من 100% عن العام المالي السابق 2019/2020.

وبلغت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي وفقاً لكتاب وزارة التنمية المحلية إجمالي ما يقرب من 410.285 مليون جنيه ما بين خزانة عامة وتمويل ذاتي بزيادة تقرب من 100% عن العام السابق، وفي ضوء توجيهات محافظ المنوفية فقد تم توزيع اعتمادات الخطة على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية وكانت الأولوية لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق ومنظومة النظافة وتحسين البيئة.

كما تم توزيع اعتمادات الخطة على مستوى البرامج التنموية لتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف طرق وكبارى وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بالإضافة إلى قطاع الأمن والإطفاء والمرور وشرطة المرافق.

وتم توقيع العديد من البروتوكولات لتنفيذ مشروعات الخطة حيث تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بمبلغ 200 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الرصف داخل المدن والطرق المحلية، كما تم توقيع بروتوكول مع هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مشروعات الإنشاءات وتطوير الحدائق والمواقف والأسواق مع الديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لبدء تنفيذ الخطة اعتباراً من 1/7/2020 مع مراعاة الإسراع في الإجراءات للانتهاء من التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة وفي أسرع وقت ممكن والمتابعة المستمرة من الإدارة العامة للتخطيط مع كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية والمقايسات التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها تمهيداً للطرح والترسية، والبدء في التنفيذ، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لإنجاز الأعمال في كافة القطاعات بالشكل الجيد والكفاءة المطلوبة.