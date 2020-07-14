حالتان إغماء وتهريب تليفونات.. أبرز أحداث امتحان ثانوية المنوفية اليوم

أدى اليوم، طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة "اللغة الأجنبية الثانية"، وصرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان المديرية، أن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان، بلغ 30999 طالب وطالبة، وعدد الحضور 30743، وعدد الغائبين 256 طالب، بنسبة حضور 99,17%.

ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة، أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع، ومنها نقل طالب بالإسعاف فور إصابته بحالة إغماء، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب أخر قام بتمزيق ورقة إجابته، وذلك بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين بمركز الشهداء، وفى مركز شبين الكوم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب قام باستخدام التليفون المحمول في الغش، وكذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبان، لحيازتهم تليفونات محمول داخل اللجنة بمدرسة التجارة المتقدمة بشبين الكوم.

كما تم رصد طالبان بمدرسة المساعى المشكورة الثانوية بنين بشبين الكوم، لحيازتهم تليفون محمول، بالإضافة إلى أنه تم نقل طالبة بالإسعاف، لإصابتها بإغماء بمدرسة مصطفى كامل بقويسنا وتم اتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على صحة وسلامة أبنائه الطلاب، مناشدا أولياء الأمور، بمنع التجمعات والتزاحم أمام اللجان منعا لانتشار العدوى، حرصا على صحتهم.