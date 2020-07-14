محافظ المنوفية: إعادة تشكيل لجان الأمانة الفنية والدفع بعناصر جديدة

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه سيتم إعادة تشكيل لجان الأمانة الفنية الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، وسيتم استبدال البعض منها والدفع بعناصر جديدة قادرة على العطاء على أن تكون برئاسة نائب رئيس المدينة، مشيراً إلى تعيين نواب لرؤساء المدن من ذوى الكفاءات يسند إليهم الحملة الميكانيكية.

بالإضافة إلى ملف التقنين والتصالح، وذلك لسرعة إنجاز العمل بالملف وتحقيق المستهدف منه، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي ومدير الشؤون القانونية ومدير البوابة الإلكترونية.

كما وجه المحافظ بإضافة أعضاء من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والإدارة العامة للشؤون القانونية، وكذا مدخلي بيانات من مراكز المعلومات للجان الأمانة الفنية لملف التصالح، وذلك لدفع العمل وضمان سرعة إنجاز المهام المطلوبة.

كما أصدر محافظ المنوفية توجيهاته للشؤون القانوينة بإصدار ضوابط لإزالة التعديات في المهد وتعميمه على الوحدات المحلية من خلال تحرير المحضر، واستصدار قرار الإيقاف وقرار الإزالة والعرض عليه خلال 24 ساعة والإزالة الفورية من خلال وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرا إلى أنه سيتم عزل أي مسؤول مقصر في مهام عمله بشأن إزالة التعديات في المهد.

وشدد المحافظ، خلال الإجتماع، على ميكنة إدخال بيانات التصالح على مستوى المراكز والمدن والأحياء للتيسير على المواطنين، كما وجه بطباعة عدد من البانرات في المدن والقرىة، وكذا الإعلان على لوحات الإعلانات الإلكترونية لتوضيح إجراءات التصالح للمواطنين وتوعيتهم.

كما وجه بإنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية للاستفسار عن إجراءات التقنين والتصالح وكذا إنشاء سجلات لمخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية.

كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم بدءا من الغد تحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالمعاينة، كما كلف الشؤون القانونية بإعداد نموذج مطبوع موضح به قيمة التصالح وتوزيعه بالوحدات المحلية.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية لإجراءات ملف التصالح في مخالفات البناء باعتباره من الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولوياته، مشيراً إلى أن العائد من حصيلة التصالح يساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بالمحافظة.