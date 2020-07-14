ضبط طن و242 كيلوجرام لحوم فاسدة في المنوفية

نجحت حملة من مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، تحت إشراف الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، والدكتور عادل حصحص مدير عام الصحة العامة والمجازر، وبقيادة الدكتور رجائى السيد جاب الله مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم لحوم فاسدة وغير صالحة للإستخدام الآدمي .

وتمكنت اللجنة المشكلة للمرور الدائم على أماكن بيع وتصنيع اللحوم بالمحافظة وبمشاركة الجهاز الشرطى ومديرية الشئون الصحية تمكن الاطباء البيطريين، من ضبط عدد 356 كيلو لحوم بلدية و314 كيلو لحوم مفرومة وعدد 560 كيلو دهون حيوانية وعدد 12 كيلو كبد وقوانص باجمالى 1242 كيلو تقريبا بمركز السادات.

وجميع المضبوطات غير صالح للاستهلاك الادمى وتم مصادرة المضبوطات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة، وحذرت المديرية جميع المواطنين من شراء لحوم مذبوحة خارج المجازر وأيضا الحرص والتأكد أثناء الشراء من نظافة الاماكن التى تقوم ببيع اللحوم ومصنعاتها.