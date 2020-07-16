ضبط آلاف الكمامات وأدوات تطهير مجهولة المصدر في القاهرة الكبرى

شنّت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التموين، عدة حملات جرى خلالها التحفظ على 10 آلاف ماسك طبي، و500 عبوة مطهر أيدي حجم 1000 مللي و50 ألف ماسك مجهول المصدر داخل محل ومخزن بنطاق حى السيدة زينب.

كما جرى ضبط كميات من المطهرات وأدوات التعقيم، بينها 150 عبوة هاند جيل معقم لليدين حجم 75 مللي مجهول المصدر، و200 عبوة ديتول حجم العبوة 50 مللي دون فواتير، واتخذت الإجراءات القانونية.

وضبطت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، 12 طن سكر معبأ و4 أطنان ونص ملح مجهولي المصدر داخل مخزن ومنفذ بيع مواد غذائية بالجملة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، و105 براميل داخلها 4725 لتر زبادي يوناني مجهول المصدر داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث.

كما جرى ضبط شركة مستلزمات ومستحضرات طبية تعرض وتبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات، وجرى التحفظ على 100 كرتونة ديتول مطهر تحتوي كل كرتونة على 48 عبوة سعة 120 مللي بعدد إجمالي 4800، والتحفظ على 12 كرتونة كحول بكل كرتونة 144 عبوة سعة 100 مللي بعدد إجمالي 1728 عبوة.

وضبطت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة ومباحث التموين، جزارا يذبح خراف ضأن مريضة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي بمنطقة الوكايل قرب منطقة المذبح القديم بالسيدة زينب، مستخدمًا أختامًا مقلدة تقليدًا دقيقًا، ويبيعها لكبرى محلات السوبر ماركت والمطاعم بأسعار باهظة بهدف التربح دون الالتفات لصحة المواطنين.

في سياق متصل، ضبطت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، 4 أطنان كلور خام مجهول المصدر بمصنع منظفات ومطهرات بالمنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو، وتحرر محضر ضد صاحب المصنع لحيازته بقصد بيع كمية من الكلور الخام غير مصحوب بالمستندات بهدف استغلال ما تمر به البلاد لتحقيق الربح.

كما تمكنت مديرية تموين القاهرة من ضبط سوبر ماركت شهير بشارع جمال عبد الناصر بحي السلام لحيازته 1400 لفة قمر الدين مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات، وضبط 13473 علبة جبن بمنفذ للمواد الغذائية بساحل غلال أثر النبي قسم شرطة مصر القديمة، وتحرر محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع والتوزيع عبوات خارج شروط الحفظ والتخزين وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة على الحيازة والمصدر مخالفًا أحكام القانون.

وضبطت مديرية تموين القاهرة 19 ألف كجم أرز مجهول المصدر، فضلا عن تحرير 42 محضر مخالفة لعدة مخابز لبيع خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر جنحة جزئية لمسؤول مخزن للأحذية بالمنطقة الصناعية بالعباسية لمخالفته بعرض وبيع 3750 حذاء رياضي مجهول المصدر، وتحرير محضر ضد صاحب شركة توريدات عمومية بالوايلي لإدارته منشأة دون ترخيص وحيازته وعرضه بقصد البيع 18750 كمامة طبية محلية الصنع مدونا على العبوة الحاوية لها بلد الصنع باللغة الإنجليزية، وهي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات وتم التحفظ على الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت إدارة تموين الوايلي من ضبط مصنع مخللات في شارع النوتي من شارع رمسيس لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدر البضائع الموجودة بالمحل وعدم تدوين بيانات على براميل المخللات، وتم التحفظ على 75 برميل مخلل مشكل بإجمالي 1875 كجم و30 شكارة ملح بإجمالي 1500 كجم و22 جركن خل دون بيانات بإجمالي 550 كجم، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن تحرير محضر جنحة ضد محل بيع بُن بشارع بني فهيم لحيازته وعرضه للبيع 800 كجم بن أخضر دون مستندات دالة على المصدر وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات، وجرى تحريز الكمية على ذمة القضية.

وأسفرت الحملات التموينية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، عن ضبط 22 طن دجاج و30 طن لحوم مجمدة مستوردة بثلاجة لحفظ اللحوم بشارع الورشة بعزبة الهجانة الكيلو 4.5ن وجرى عمل محضر جنحة جزئية لوجود سلع مجهولة المصدر غير مصحوبة بالفواتير والمستندات الدالة على المصدر ولإدارة نشاط دون ترخيص وعدم وجود سجل تجاري، علاوة على التحفظ على 400 كرتونة عسل بوزن اجمالي 2160 كجم و500 كرتونة زيت زيتون بكر بوزن إجمالي 1500 كجم مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات بمخزن شركة مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بالقطامية منطقة الألف مصنع وتم تحرير محضر ضد صاحب المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجحت أجهزة محافظة القاهرة في ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات بنطاق حي الشرابية، وتبيّن من خلال مداهمة المصنع بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة والأجهزة الامنية قيام المخالفين بتوزيع وبيع الكمامات عقب تصنيعها، عن طريق تحويل وحدة سكنية كمنفذ بيع دون ترخيص، وجرى غلق وتشميع المصنع ومنفذ البيع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكثّفت المديرية جهودها في توفير شوادر لبيع السلع ولا سيما قبل الأعياد لتوفير السلع بأسعار في متناول المواطن، حرصا على التخفيف عن كاهل المواطن، حيث تم إقامة 21 شادرا لبيع لحوم الأضاحي.