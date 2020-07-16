"100 سنة مزيكا" لـ"النفيخة" في الأوبرا الأحد

تستضيف دار الأوبرا المصرية، الأحد المقبل في الثامنة مساء على المسرح المكشوف، فريق النفيخة الذي اعتمد لعروضه الموسيقية شعار "100 سنة مزيكا"، ويقدمها في إطار مسرحي معتمدا على آلات النفخ النحاسية.

وأعد الفريق برنامجا فنيا يتضمن مختارات من الألحان التراثية والحديثة التي جرى توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة، ومنها "طلعت يا محلا نورها، أهو ده اللي صار، سالمة يا سلامة، انت عمري، ألف ليلة وليلة، أكدب عليك، حلوة بلادي، طاير يا هوا، سواح، على رمش عيونها، إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة.

وفريق النفخية يضم 5 عازفين للآلات النحاسية، ويعمل على ﺘﻂﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الآلات، وإعاﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الألحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد، ﻛﻤﺎ يهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات، لإضافة لون صوتي مبتكر ﻟﻠﻤﻮسيقى ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.