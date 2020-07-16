رئيس لجنة مشروعات النواب: لدينا فرصة عظيمة لتطوير المنتج المحلي

بدأ اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة النائب محمد كمال مرعي لمناقشة ملف دعم المجمعات الصناعية في ضوء تكليف القيادة السياسية، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر.

وأكد النائب محمد كمال مرعي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة التنمية في مصر، وبالأخص في ضوء اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا.

وقال مرعي: "لدينا فرصة عظيمة للنهوض بالمنتج المحلي، وذلك من خلال تفعيل دور المجمعات الصناعية والعمل على أفكار خارج الصندوق، للنهوض بمصر والصناعة"، مبينا أن ذلك سيحقق دعم للصناعة المحلية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وإحلال الوارادات.

وأوضح مرعي أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات قبل جائحة كورونا لمناقشة ملف المجمعات الصناعية وتحديدا في محافظة الغربية، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن مستقبل الصناعة المصرية مرتبط بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والعمل على حل بعض المشكلات التي تواجهها.