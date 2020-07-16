أحمد فلوكس: اتحاربت من 4 دول و7 قنوات ومهمنيش

نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة له وهو يمتطي حصانا، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "في يوم من الأيام، وأنا لا أعمل رغم نجاحي وفي عز سواد أيامي، قلت كلمة حق، مخوفتش ومقلتش وأنا مالي، وقفت وقولت كلمة حق لبلدي، وبسبب كلمه الحق دي اتحاربت من 4 دول و7 قنوات تابعة لهم غير أجهزتهم، مخوفتش ومهمنيش، كنت واقف لوحدي ومهمنيش عشان كنت على حق".

وأضاف فلوكس: "اللي عارفني كويس عارف إن أنا راجل وحقاني ومبخافش، مهما كنت أملك من عيوب، لكن راجل وحقاني، بنيت نفسي بنفسي، تعبت وشقيت قوي عشان أبقى بني آدم، ومن الصفر بطولي ومن غير أي ضهر".

وتابع: "كنت بعافر لبناء اسم محترم، وقفت أمام جميع عواصف الحياة، وأمام العواصف الناتجة عن النجاح، وكان ربنا خير سند وخير القوة، وكان حب الناس والنجاح في عملي خير رد على جميع الأعداء، أنّ القوه تأتي من الحق، ومن عند الله".

واستكمل: "اللي مخافش زمان عمره ما يخاف دلوقتي، واللي وقف أمام دول بقنواتها ومخافش عمره ما يخاف من ظلم أو غدر أو افتراء، وعمره ما يخاف مما يدبر له في الخفاء أو في ظهره أو الخيانة، بالعكس يزيدني قوة",

واستطرد: "الحق يكون في العلن، ويكون سيفه هو الرجولة والمواجهة والإصرار مهما كان أمامه من أعداء، والباطل دايما يكون في الخفاء ويكون سيفه هو أحقر البشر وأشباه الرجال والكدب والتضليل والخسة والخداع، الحق والدفاع عنه أخلاق الرجال، والباطل والمساندة له دايما أخلاق العاهرات، فإن كنت عاهرة فاحظر من ظلم الرجال".

والإثنين الماضي نشر الفنان أحمد فلوكس، رسالة إلى جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "فيه ناس خسارتهم خسارة، زي الطيبين، الداعمين، المتاحين لك رغم مشاغلهم، الجدعان، الذين ينقلون لك العلم والنفع والخبرة والدين والخير، وتجدهم في الشدة، المخلصين الأنقياء، من يحافظون على كلامهم ومشاعرك".

وأضاف، "فيه ناس خسارتهم مكسب، وخروجهم من حياتك نعمة كبيرة، الصنف الأول حافظ عليه، ذهب ذهب، صعب تعويضه خصوصا في هذه الأيام، وقليلين، والصنف التاني السوق مليان، لا تقلق مخسرتش حاجة، قشرة قشرة".