اجتماع تعارفي بين مرشحي قائمة "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ

عقد مرشحو القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ اجتماعا بمقر ائتلاف دعم مصر بمدينة التجمع الخامس بهدف التنسيق والتعارف بين المرشحين.

ويشارك في قائمة من أجل مصر التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل 11 حزبا على رأسهم حزب مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن والشعب الجمهوري ومصر الحديثة والتجمع والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي والحرية والحركة الوطنية.

وجاء أبرز مرشحي القاىمة حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ومحمود بكري ومحمود منصور وحازم الجندي مساعد رىيس حزب الوفد، وعاطف النمكي وعايده نصيف وياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، ومحمد حلاوة وحسين خضير وطارق عبدالعزيز وصلاح سعودي وعبدالسلام الجبلي وريهام عفيفي وايريني ثابت وعبدالخالق عياد، والدكتور إيهاب وهبه وحنا جريس وعز الدين سالم ومحمد عريبي.