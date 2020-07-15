مصادر: الوفد يتفاوض مع التحالف على 16 مقعدا قائمة وفردي بـ"الشيوخ"

كشف مصدر وفدي، المفاوضات التي تجرى حاليا بين حزب الوفد والأحزاب الأخرى حول حصة الحزب من القائمة الانتخابية الموحدة التي يقودها حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنه تم الاتفاق مع الأحزاب الأخرى أن تكون حصة الحزب 10 مقاعد في القائمة، ويتم التنسيق على 6 مقاعد في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية، وبعد ذلك تم إبلاغ الحزب بتخفيض نسبته في القائمة إلى 8 مقاعد ويتم التنسيق على 8 في الفردي.

وأضاف أن الحزب توافق مع الأحزاب الأخرى على هذه النسب، حتى فوجئنا أنه تم تخفيض نسبة الحزب مرة أخرى إلى 6 مقاعد فقط في القائمة، وتم تفويض رئيس الحزب للتفاوض حول هذه النسبة لزيادتها كما كانت.

وتابع أن المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب والنائب سليمان وهدان رئيس شرفي الحزب هما من يجريان المفاوضات حاليا لزيادة حصة الوفد من القائمة الموحدة ومرجح أن تعود النسبة مرة أخرى إلى 8 مقاعد في القائمة على أن يتم التنسيق مع أحزاب القائمة على 8 مقاعد فردي.