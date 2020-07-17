تعرف على الخانات الموجودة بفاتورة الكهرباء الشهرية

نشر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء، شرحا مبسطا للخانات الموجودة بفاتورة الكهرباء الشهرية، حتى يتمكن المشترك من قراءة الفاتورة بشكل سليم والتأكد من صحتها وهي:

- خانة حاليا: وهي الخانة التي تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

- خانة سابقة: وهي الخانة التي تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

- خانة الاستهلاك: وهي الخانة التى توضح عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

- خانة قيمة الاستهلاك: وهى الخانة التى توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

- خانة رسوم: يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة.

- خانة تسويات ورسوم: هى الخانة التى توضح قيمة المبالغ المالية التى تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

- خانة الإجمالى: وتشمل المبلغ الإجمالى المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

- خانة رقم اللوحة: وتوضح رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

- خانة تاريخ الإصدار: وهى توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

- خانة منطقة: وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

- خانة إدارة: تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

- خانة رصيد أقساط: وهي الخانة التى يتم إضافة المبالغ المالية التى يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

- خانة المطلوب سداده: وهى القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.