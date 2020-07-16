طائرة استكشاف تبدأ مسح البحر بحثا عن جثمان غريق بلطيم 

وصل، قبل قليل، طاقط طائرة استكشاف "ريسك واي"، لتمشيط مياه البحر بشواطئ مصيف بلطم في محافظة كفر الشيخ، بحثاً عن جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي غرق يوم الجمعة الماضية بشاطئ الأمل في مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وبدأت الطائرة في تمشيط الشواطئ بطول 11 كيلو متراً، كما ستمشط شواطئ مدينتي رأس البر وجمصة، عقب الحصول على كل الموافقات الأمنية، وفقا لإعلان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيرا إلى أن أبناء قرية الرغامة مسقط رأس الغريق وأبناء بلطيم والقرى المجاورة، يشاركون في مسح كل شواطئ مصيف بلطيم، داعياً الله عز وجل أن يكلل هذا المجهود بظهور جثة الفقيد في أسرع وقت.

فيما تواجد العشرات من أهالي المحافظة وسط ذويه على الشواطئ، تضامنا معهم ، معبرين عن حزنهم، آملين أن تنجح الجهود في استخراج جثمان الطالب، بينما تقف والدته على الشاطئ رافضة مغادرته قبل العثور على جثمان نجلها.

وكان فريقا من الضفادع البرية، أجرى تمشيطاً للبحر منذ أول أمس وبحث عن جثمان الطالب الغريق ليومين متتالين دون جدوى، بينما تستمر محاولات ذويه للبحث عنه عبر الشواطئ من مدينة بلطيم وصولاً لرأس البر وجمصة، آملين في العثور على جثمانه.