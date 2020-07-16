فيديو.. لقطات جديدة من سرقة فيلا نانسي عجرم: الفنانة بملابس النوم

أظهر فيديو جديد يوثق جريمة السطو المسلح على منزل الفنانة نانسي عجرم الذي نفذه شخص سوري، وقتله الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، أول ظهور لنانسي عجرم داخل الفيلا خلال وقوع الحادث.

ونشرت منصة "شاهد" عبر حسابها الرسمي على تويتر، لقطات من فيلم تسجيلي عن اقتحام فيلا نانسي عجرم: "لأن من حقك أن تعرف الرواية الكاملة لأحداث منزل فادي الهاشم وأدق التفاصيل لدقائق مرقوا سنة".

وظهرت الفنانة نانسي مع زوجها الدكتور فادي الهاشم في البرومو، وهما يرويان تفاصيل ما حدث والأسرار الكاملة في هذا اليوم، كما ظهر في البرومو مشاهد جديدة من كاميرات المراقبة أثناء الحادث لم تعرض من قبل، إذ ظهرت نانسي عجرم بملابس النوم في بعض المشاهد.

وكانت منصة "شاهد" أعلنت في وقت سابق عن عرض الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، الذي يتناول سردًا لحادث اقتحام فيلا الفنانة نانسي عجرم، بعدما أثار حالة من الجدل في الأشهر الماضية.