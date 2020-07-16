عاجل.. العثور على جثمان الطالب نور "غريق بلطيم"

عثر طاقم طائرة الاستكشاف "ريسك واي"، على جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي غرق يوم الجمعة الماضي، بشاطئ الأمل في مدينة "بلطيم" بمحافظة كفر الشيخ.

وبدأت الطائرة في تمشيط الشواطئ بطول 11 كيلومتراً، كما مشطت شواطئ مدينتي رأس البر وجمصة، عقب الحصول على كل الموافقات الأمنية، وفقًا لما ذكره اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيرًا إلى أنَّ أبناء قرية الرغامة مسقط رأس الغريق وأبناء بلطيم والقرى المجاورة، شاركوا في مسح كل شواطئ مصيف بلطيم.

وكان فريقًا من الضفادع البرية، أجرى تمشيطاً للبحر منذ أول أمس، للبحث عن جثمان الطالب الغريق لمدة يومين متتالين دون العثور عليه، بينما تواصلت محاولات ذويه للبحث عنه عبر الشواطئ من مدينة بلطيم وصولاً إلى رأس البر وجمصة، قبل العثور عليه اليوم.