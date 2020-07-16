رئيس "التنشيط السياحي" يبحث "حوافز الرحلات" مع كبرى شركات السياحة

أجرى المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عبر تقنية Zoom، اجتماعًا مع ممثلي كبرى شركات السياحة العاملة في الأسواق التي بدأت في الوفود للمقاصد السياحية المصرية.

جاء ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر، وضمن جهود وزارة السياحة والآثار لاستعادة معدلات الحركة الوافدة إليها.

وخلال اللقاء، تمّ بحث سبل تعزيز الحركة الوافدة لمصر من هذه الأسواق في ضوء المتغيرات الحالية، حيث استعرض رئيس الهيئة ضوابط وإجراءات السلامة الصحية التي اتخذتها الوزارة لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب ورسوم الهبوط والإيواء وذلك حتى 31 أكتوبر 2020

وأشار إلى الحوافز المختلفة التي تمّ منحها لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات على تنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، ومنها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية ورسوم الهبوط والإيواء وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، إضافة إلى تخفيضات على أسعار الوقود الخاص بالطيران، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.

كما تحدث عن استعداد الهيئة لتطوير التعاون مع شركات السياحة من خلال تنفيذ برامج ترويجية مشتركة، مشيرا إلى أنَّ الهيئة تدعو الصحفيين والمؤثرين وقادة الرأي والشخصيات العامة في الأسواق المختلفة لزيارة مصر بهدف تسليط الضوء على الإجراءات المتميزة ومعايير السلامة الصحية المطبقة فى المقاصد السياحية المختلفة في مصر.

مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020

وعرض ممثلو الشركات السياحية مقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية التي يعملون بها، وتمّ التباحث حول وضع خطط مستقبلية قصيرة المدى لاستعادة الحركة السياحية من المزيد من الأسواق وفتح أسواق سياحية جديدة.