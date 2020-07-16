مطار مرسى علم يستقبل أول طائرة من سويسرا بعد عودة السياحة الخارجية

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، أول طائرة قادمة من سويسرا تقل على متنها 24 سائحا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية.

كان في استقبال الطائرة مسؤولي مطار مرسى علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي، والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وجرى تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الركاب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة ، إلى أن فرق طبية نفذت الإجراءات الاحترازية بمطار مرسي علم. وجرى توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للفحص الطبي والتحاليل الفورية، فور نزولهم من سلم الطائرة للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.